Antalya-Konya kara yolu tır geçişlerine kapatıldı

Gece saatlerine yoğunlaşan kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki Bölge Trafik ekipler, tır geçişlerini yasakladı.

Turuncu kodla beklenen kar yağışı, yurdun belirli bölgelerinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi dolayısıyla, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımın aksamaması için çalışma yapılıyor.

TIR GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Gece saatlerinde yağış ve tipinin etkisini artırmasıyla, Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği olan ve zincir takan diğer araçların geçişine izin veriliyor. Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.