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    Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

    Antalya'yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yoluna, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle araç girişine izin verilmiyor.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 22:04
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    Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

    Konya'da, Akseki’nin Güçlüköy Mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

    Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 100 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

    GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

    1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü kaydedildi.

    Manavgat’ın Hacıobası mevkisinde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne ilerlemesine izin verilmiyor.

    KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

    Akseki’nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

    Alacabel’de tipi nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

    Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı VİDEO

    Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı #1

    Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı #2


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