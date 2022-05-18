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    Antalya Körfezi'nde müsilaj sorunu olmadığı açıklandı

    Geçtiğimiz sene Marmara ve Ege kıyılarını esir alan müsilaj sorunu, 1 sene boyunca yapılan çalışmalar sonucu Antalya Körfezi'nde görülmediği kaydedildi.
    • 18.05.2022 - 10:27
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    Antalya Körfezi'nde müsilaj sorunu olmadığı açıklandı

    Marmara ve Ege kıyı şeridi, geçen sene bu aylarda müsilajla boğuşurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın artırdığı denetimlerle bu sene doğal rengine kavuştu.

    Antalya Körfezi'nde 1 yıl boyunca müsilaj incelemesi yapıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlık ettiği proje, geçen yıl Haziran ayında başladı.

    Labaratuvarlarda incelendi

    Marmara ve Ege denizlerindeki müsilajın Antalya Körfezi'nde olup olmadığının tespiti için 15 kişilik uzman ekip, yıl boyunca periyodik olarak denizden ve kıyılardan örnek alıp inceledi. Zaman zaman dalış yapıp, dipte de incelemelerde bulunan ekip, akarsulardan aldığı örneklerin incelemesi lisanslı laboratuvarlarda yapıldı.

    Müsilaj tehlikesi bulunmamakta

    Yapılan çalışmanın ilk raporu tamamlandı. Her yıl milyonlarca tatilcinin kıyılarında ve koylarında denize girdiği Antalya'nın müsilaj tehlikesi yaşamadığı belirlendi.

    "Gönül rahatlığıyla denize girilebilir"

    AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun raporu açıklarken yaptığı konuşmada, "Sahiller, iç sular ve akarsulardan örnekler aldık. İnceledik. Suyun fiziki ve kimyasal durumunu tespit ettik, raporladık. Ekibimiz raporları değerlendirdi. Müsilaj olma ihtimali var mı diye değerlendirdik. Bir sıkıntı yok. Müsilaj ve kirlilik sorunumuz yok. Tatilciler gönül rahatlığıyla denize girebilir." dedi.

    "Dikkatli olunmalı"

    DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da su ve denizin temiz olduğunu ancak bu durumun rahatlık vermemesi gerektiğini belirtip, dikkatli olunarak mevcut durumun korunabileceğini söyledi.

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