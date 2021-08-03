Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar, havadan drone ile görüntülendi.

Manavgat'ın 4 farklı noktasında, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangınını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.

Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.

YANAN ALANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi VİDEO

FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü. Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi.

NARAS BARAJ GÖLETİ'NİN ETRAFINDA YANAN ALANLAR DA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.