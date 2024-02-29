AA

Yurt genelinde sahte içki ile mücadele sürüyor.

Düzenlenen operasyonlarda sahte içki üreticileri tek tek yakalanmaya devam ediyor.

4 ilde operasyon gerçekleştirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten kişilere yönelik Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Belirlenen 14 depo ve 1 fabrikaya yapılan baskında, 184 bin şişe sahte içki ile 18 bin litre sahte içki ele geçirildi.

14 kişi gözaltına alındı

Ekipler tarafından yapılan operasyonda 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)