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Antalya merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Antalya merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üreten kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 184 bin şişe sahte içki ile 18 bin litre sahte içki ele geçirdi.