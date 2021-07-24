Muğla'da ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

15 KİLOMETRELİK DÖNÜŞ KUYRUĞU

Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı.

Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

7 KİLOMETREYİ 45 DAKİKADA GEÇEBİLDİLER

Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.

Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu ViDEO

ÇANAKKALE'DE DE DURUM FARKSIZ

Öte yandan dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) unvanına sahip olan Gökçeada’da da, Kurban Bayramı tatilini sonrası uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzu Limanı’na gelen tatilciler, feribotlarla Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı’na geliyor.

Dün 2 kilometreyi bulan araç yoğunluğu bugün yaklaşık 3 kilometre olarak ilerliyor. Araç kuyruğu, İskele Meydanı’ndan başlayarak Balıkesir Caddesi’ne kadar ilerledi.

Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor ViDEO