Antalya polisinden kaçakçılık operasyonu

Antalya’nın Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda binlerce kaçak parfüm, sigara ve tütün ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan kişi ve organizasyonlara yönelik yaptığı çalışma kapsamında kaçak getirilen parfümlerin turizm açısından gelişmiş bölgelerde ilçelerinde turistlere pazarlanacağı bilgisine ulaştı.

3 AYRI NOKTAYA EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Kepez ilçesinde bir depoda sigara üretimi yapılarak tütüncülerde halkın ulaşımına sunulduğu tespit edilmesi üzerine Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki 3 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramalarda 2 bin 817 parfüm,10 bin 840 makarona basılmış sigara, 19 bin 600 boş makaron,190 mükerrer kullanım amacıyla biriktirilen orijinal TAPDK bandrolü,55 kilogram nargile tütünü,25 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, ‘5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.