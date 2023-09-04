Antalya sahillerinde yağmur sakinliği yaşandı Nem oranının yüzde 75'i bulduğu kentte, Konyaaltı Sahili'ne akın eden vatandaşlar başlayan yağmurun ardından kentten ayrılırken, kimileri ise son günlerin tadını çıkarmak için yüzmeye devam etti.

AA

Okulların açılmasına 1 hafta kaldı.

Yaz tatili ve sezon boyunca yurdun dört bir yanında turizm hareketliliği yaşandı.

En çok tercih edilen illerden biri de Antalya oldu.

Sezonun tadını çıkardılar

Yerli ve yabancı turistin akın ettiği kentte, vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Sezon boyunca kentte hava sıcaklığı ve nem oranı yüksek seviyelerde seyretti.

Yağmur etkili oldu

Zaman zaman tatilcilere zor anlar yaşatan hava şartları, bugün ise yerini yağmura bıraktı.

Tatil öncesi son günlerin tadını çıkarmak isteyen kimi vatandaşlar yağmura rağmen keyiflerini sürdürürken kimileri ise sahilden ayrıldı.

Nem oranının yüzde 75’e ulaştığı kentte hava sıcaklığı 28 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak kaydedildi.