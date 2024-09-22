Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

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AA

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı yüzde 46'ya ulaştı.

Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER SAHİLLERİ DOLDURDU

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)