Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor: Turistler akın etti Dünyaca ünlü tatil kentinde sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.

AA

Türkiye, geçtiğimiz aylarda etkisini gösteren yağmurların ardından tamamen yaz sezonuna giriş yaptı.

Bir yanda Kurban Bayramı bir yanda ise yaz tatili hareketliliği yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin rotası ise değişmiyor.

Turistler Antalya'nın yolunu tuttu

Milyonlarca vatandaş bir kez daha Antalya'nın yolunu tuttu.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kente ise turizm akını sürüyor.

Tatilciler sahilleri doldurdu

Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece, nem oranının ise yüzde 73 ölçüldüğü kentte, tatilciler sahilleri doldurdu.

Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerini tercih eden yerli ve yabancı turistler, serinlemek için sık sık denize girdi.

Su sporu etkinlikleri düzenlendi

Bazı tatilciler sahildeki su sporu etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçirdi.