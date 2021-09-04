Toplamda 1048 yatak kapasiteli olması planlanan hastaneye günlük 35 ile 50 bin arasında hastanın gelmesi bekleniyor.

Antalya’nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisine 373 bin metrekarelik arazi üzerinde inşasına başlanan Antalya Şehir Hastanesi’nin 19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapıldı ve ilk kazma vuruldu.

Kapasitesiyle dikkat çeken hastanede, genel hastanenin 155 yatak kapasitesinin yanı sıra, 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatak kapasiteleriyle toplam yatak sayısının bin 48 olacağı belirtildi.

2023 YILINDA BİTECEK

Ayrıca hastanenin; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor.

Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanının da yer alacağı hastanenin 2023 yılının mart ayında tamamlanması bekleniyor.

BİNALAR HIZLA YÜKSELİYOR

Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak olan, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak yapıda binalar hızla yükselmeye devam ediyor.

Hastanenin yapım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

İNŞAATIN YÜZDE 7’LİK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de hastane inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Hülür, inşaatın yüzde 7’lik bölümünün tamamlandığını dile getirerek “Hastanemiz 4 ana bloktan ve bir orta göbekten oluşacak. Hastanenin içinde birçok özellikli bölüm yer alacak. Bunlardan 100 yataklı kalp damar cerrahisi,100 yataklı onkoloji merkezi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, fizik tedavi, psikiyatri bölümü de dahil kompleks bir hastane olacak.” dedi.

Antalya Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 7’lik bölümü tamamlandı VİDEO

"RAHAT BİR ORTAM"

Hastanenin tüm yerleşkesinin 373 bin metrekareye sahip olacağını kaydeden Hülür, “Binaların oturma alanı 45 bin metrekareyi kaplayacak. İçindeki kapalı alanı 285 bin metrekare, acil alanı 10 bin metrekare olacak. Hastane tamamlandığında vatandaşlarımızın tüm hizmetleri alabileceği, çalışanlarımızın da rahat edeceği bir ortam olacak.” diye konuştu.

"35-50 BİN KİŞİ GELECEK"

Hastanenin kente bakan yüksek bir noktada konumlandırıldığını dile getiren Ünal Hülür, “Hastanenin birinci katı bile deniz manzaralı. Bölgede ciddi bir yapılaşma var. Bu kapasitedeki bir hastaneye günlük 35 ile 50 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Çalışacak personel ve hasta kişilerin yanında geleceklerle birlikte ciddi bir rakam olacak. Bölge ekonomisine de katkısı olacaktır. Şehrin markası olacak bir hastane.” ifadelerine yer verdi.

"PSİKİYATRİ HASTALARI SEVK EDİLMEYECEK

Hülür, Antalya Şehir Hastanesi’nin bölümleri, cihazları, hekim kalitesi anlamında nitelikli bir hastane olacağını belirterek, psikiyatri hastalarının da başka yerlere sevkinin olmayacağının altını çizdi.