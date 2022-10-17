373 bin metrekarelik arazi üzerindeki bin 48 yatak kapasiteli şehir hastanesi 2023 yılının Mayıs ayında hizmete girecek. Hastanenin tamamlanmasıyla bölgedeki yatak kapasitesinde yüzde 50 artış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, yükselmeye devam ediyor.

Tamamlanan hastaneler hizmete girerken yapımı süren hastanelerde de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Antalya'da yükseliyor.

'Örnek hasta odası'

Bin 48 yatak kapasitesiyle dikkat çeken hastanenin otel odasını andıran ‘örnek hasta odası’ ise ilk kez görüntülendi.

373 bin metrekarelik arazi üzerinde yapımı devam eden hastanede fiziki gerçekleşme yüzde 65’e ulaştı.

Antalya Şehir Hastanesi yüzde 65 tamamlandı ViDEO

2023 yılında hizmete girecek

19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan hastanenin, 2023 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Hastane kapasitesi

İHA'nın aktarımına göre; kapasitesiyle dikkat çeken hastanede, genel olarak hizmete sunulacak 155 yatak kapasitesinin yanı sıra, 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatakla toplam yatak kapasitesi bin 48 olacak.

Ayrıca hastanede; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor.

Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.

“Antalya’nın yatak kapasitesinde yüzde 50 artış yaşanacak”

Şehir Hastanesi’nin yapımının tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, “Künyesinde bin 48 yatak olarak geçiyor ancak istenildiğinde bin 750 yatağa ulaşacak artırılabilir kapasitesi var. 40’ın üzerinde ameliyathane, 250’nin üzerinde yoğun bakım bölümü var. Özellikli bölümleri tamamen içerisinde barındıracak bir hastane olarak hizmet vermesini planlıyoruz. Açıldığı zaman Antalya’daki mevcut hastanelerinin hem yoğun bakım hem de normal servis yatağı kapasitesinde yüzde 50’ye yakın bir artış yaşanacak. Bu da mevcutta hem merkezde hem de ilçelerimizde bulunan hastaneler üzerindeki yükü fazlasıyla alıp diğer hastanelerimizin rahatlamasını sağlayacak.” dedi.

"Çevre illerden gelen hastalarımıza da hizmet verecek"

Hastanenin sağlık turizmi açısından da kente önemli katkı sağlayacağına işaret eden Başıbüyük, “Hem sağlık turizmi hem de turistin sağlığı noktasında yapmış olduğumuz hastanenin belirli bölümlerini bu amaç için ayırıyoruz. Böylece, yurt dışından tedavi için gelmek isteyen ya da il içerisindeki turistlerin buralarda tedavisini sağlayacak alanlar belirlendi. Hem sağlık turizmine hem de turistin sağlığına ciddi anlamda katkı sağlayacak bir hastane olacak. Böylece çevre illerden de gelen hastalarımıza da hizmet verecek bir merkez oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.