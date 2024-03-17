Antalya sezona hazırlanıyor! Şimdiden 1,5 milyonu aşkın Alman rezervasyon yaptırdı Turizmin başkentinde nisan ayından sonraki dönem için rezervasyon yaptıran Alman turist sayısının 1,5 milyonu aşmasıyla sektör temsilcileri Rusları geride bırakacağını öngörüyor.

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DHA

Geride bırakılan yıl içerisinde turizm yüzleri güldürdü.

Yurdun dört bir yanına akın eden turistler, sezonun hareketli geçmesine katkı sağladı.

Şimdi ise gözler bu yaz sezonunda.

Sektör temsilcileri hazırlıklarını hız kesmeden sürdürürken, rezervasyonlar da gelmeye başladı.

Yeni rekor yılı hedefi

Turizmde 2023'ü rekorlarla kapatan Antalya, 2024'ün ocak ve şubat ayları bakımından en yüksek sayılara ulaşmayı başardı.

2024 de 'yeni rekor yılı' olarak hedefleniyor.

Öte yandan verilerde dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor. Alman turistler bu yıl sezon başlamadan alışılmışın dışında yüksek oranda ilgi göstermeye başladı.

"Almanya'nın erken rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 30'luk artış var"

Sektör temsilcisi Hakan Saatçioğlu ise yurt dışı turizmi açısından en belirleyici ve önemli fuarların başında gelen ITB Berlin'in hem Türkiye hem Antalya için çok verimli geçtiğini belirtti.

Saatçioğlu, "Çok güzel verilerle geri döndük. Geçmiş yıllara göre baktığımızda, Almanya'nın erken rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 30'luk artış var. Bizim de bundan pay almış olmamız, hepimizi çok sevindirdi. Şu anda Almanya'da erken rezervasyon alan ülkeler içinde ilk 10'da olmamız sevindirici ve bu şekilde de devam edecektir." diye konuştu.

"17 milyon turisti aşacağız"

Almanya'dan Antalya'ya bu sene gelecek turist sayısının 4 milyonun üstüne çıkabilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Saatçioğlu, "İlk defa belki Rusların da önüne geçecekler diye düşünüyoruz. İyi gözüküyor, umutluyuz. Geçen sene 3 milyon 300 bin Alman gelmişti. Şu an itibarıyla Antalya'nın 1,5 milyon rezervasyon almış olması hepimizi çok sevindiriyor. Antalya'nın bu yılki toplam beklentisi 17 milyon turisti aşacağız." dedi.

"İngiltere pazarında yüzde 15'lik artış vardı"

Almanya ve Rusya'dan sonra geçen yıl 1 milyon turist sayısını aşan iki ülke olarak Antalya'nın ana pazarları arasına giren İngiltere ve Polonya'daki rezervasyonları da değerlendiren Saatçioğlu, "Geçen sene Polonya'da çok ciddi artışımız olmuştu, yüzde 35'lik artış vardı. Bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. İngiltere pazarında yüzde 15'lik artış vardı. İngiltere pazarı da şu anda erken rezervasyonlarda artı olarak devam ediyor. İngiltere ve Polonya pazarı, bu şekilde devam ederse hedeflediğimiz 17 milyon turisti yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)