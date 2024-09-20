Antalya turist sayısında 17 milyon hedefini aşacak Geçen yıl 16,5 milyon turisti konuk eden ve bu yıl için 17 milyon turist hedefi belirlenen Antalya'da, ekim ve kasım ayları için yurt dışından gelen yoğun talep, yabancı turist sayısında hedefin aşılması beklentisini oluşturdu.

AA

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, oteller doldu.

Kente hava yoluyla gelen tatilciler, 5 yıldızlı otellerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

RAKAMLAR YÜZDE 8 ARTTI

Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Kazakistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna başta olmak üzere 180'den fazla ülkeden turisti ağırlayan kentte, bu yılki turizm rakamları geçen yılın 8 aylık dönemine göre yaklaşık yüzde 8 oranında arttı.

Geçen yıl 8 ayda 10 milyon 646 bin turisti misafir eden Antalya, bu yıl 11 bin 732 bin kişiyi konuk etti.

HEDEFİN ÜSTÜNE ÇIKILMASI HEDEFLENİYOR

İyi bir sezon geçiren turizmciler, yılı 17 milyonun üstünde bir rakamla kapatmayı planlıyor.

"EKİM, KASIM İÇİN DE ÇOK GÜZEL REZERVASYONLAR ALIYORUZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'nın dünya turizminde konumunu daha üst seviyelere çıkardığını söyledi.

Kentin dünyanın dört bir yanından turist çektiğini ve bu yıl da yeni bir rekora imza atmaya hazırlandığını aktaran Saatçioğlu, "Geçen yıl 16,5 milyon turisti ağırladık. Bu yıl hedeflediğimiz 17 milyon turist hedefinin daha da üstüne çıkacak gibi görüyoruz. Eylül güzel geçiyor, ekim, kasım için de çok güzel rezervasyonlar alıyoruz. Özellikle Avrupa pazarından yüksek rezervasyonlar var. Yılı iyi bir şekilde kapatacağız." diye konuştu.

YERLİ TURİST, ERKEN REZERVASYONU DEĞERLENDİRİYOR

İç pazarda da bu yıl geçen yıla göre daha yüksek rakamlara ulaşıldığını dile getiren Saatçioğlu, yerli turistin özellikle erken rezervasyon imkanlarını çok iyi değerlendirdiğini belirtti.

Bu yıl yerli turist rezervasyonunun da daha önceki yıllara göre önemli ölçüde arttığını anlatan Saatçioğlu, "İç pazarda daha evvel yüzde 15-20 oranlarında erken rezervasyon alırken bu yıl rakamlar yüzde 80-90'lara çıktı. Temmuz, ağustosta gelen misafirlerimizin yaklaşık yüzde 40'ı indirimli fiyatla geldi." dedi.

Saatçioğlu, Antalya'nın sezon boyunca Yunanistan ile de karşılaştırıldığını ancak Yunanistan'ın Antalya'nın rakibi olmadığını belirtti.

"EN İYİ YAPAN ÜLKEYİZ"

Antalya'daki oteller ile Yunanistan'daki otellerde aynı hizmetin verilmediğini dile getiren Saatçioğlu, şunları söyledi:

Yunanistan'da 5 yıldızlı oteli bulamazsınız, diğer otellerde de oda ve kahvaltı satın alırsınız. Yunan adalarına giden misafirler 'her şey dahil' sistemi misafirleri değil. Ne yiyorlarsa onu öderler. Bizim otellerimiz o kategoride değil. Sabah kahvaltısı, öğle, akşam, gece yemeği, tüm içecekler içindedir. 'Her şey dahil' sistemini dünyada en iyi yapan ülkeyiz. Rakamlar da bunu söylüyor.

OTELLER KAPANIŞ TARİHİNİ ERTELİYOR

Alanya'daki bir otelin yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Kara da Antalya turizminde Alanya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Sezona güzel başladıklarını ve özellikle Almanya ile İngiltere'den beklentinin üzerinde misafiri konuk ettiklerini dile getiren Kara, "Sezonda doluluk oranlarımız ortalama yüzde 95'in altına düşmedi. İyi bir sezon geçirdik. Otelin kapanışı 30 Ekim'di ancak 30 Kasım'a kadar uzattık çünkü güzel rezervasyonlar geliyor. Bu yıl hedeflenen rakamları aşacağımızı düşünüyorum. Hareketlilik devam ediyor." dedi.

Gelen misafirlerin memnun bir şekilde kentten ayrıldığını ve bunun rakamlara da yansıdığını ifade eden Kara, 2024'ün geçen yıla göre daha iyi olduğunu, 2025 için beklentinin de daha yüksek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)