Antalya turizmde bir rekor daha kırdı Geçtiğimiz aylarda turizm noktasında en iyi Ocak ve Şubat aylarına imza atılan şehirde, Mart ayında da yeni bir rekor daha kırıldı. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olurken, bu sayı turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

İHA

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya’da, 2023 yılında turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya, turizm sektör temsilcilerinin öngördüğü gibi 2023 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda turizm noktasında en iyi Ocak ve Şubat aylarına imza atılan şehirde, Mart ayında da yeni bir rekor daha kırıldı.

2023 yılında turizm de rekorlarla yoluna devam eden Antalya’da, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Bu sayı turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

2021 ve 2022 toplamı geride bırakıldı

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya’da 2023 yılının turizm verileri 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı.

2021 yılının aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 266 bin 791, 2022 yılında 515 bin 304 turist olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019’da ise bu sayı 579 bin 478 kişi olarak verilere geçmişti.

Aylık ve yıllık oranda artış

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’da turizm verilerindeki oranların aylık ve yıllık artışı devam ediyor. Antalya’yı 2022 yılının 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında hava yoluyla 226 bin 314 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 347 bin 635 olarak gerçekleşirken artış yüzde 54 oldu.

1 Ocak-31 Mart tarihlerine bakıldığında ise; Antalya’yı 2022 yılının 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında hava yoluyla 515 bin 304 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 797 bin 920 olarak gerçekleşirken artış yüzde 55 oldu.

En iyi Mart

Antalya’da yükselen turizm grafiği tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılının ilk iki ayına turizm noktasında rekorlarla başlan Antalya’da Ocak ve Şubat ayından sonra en iyi Mart ayına da imza atıldı.

1 Mart-31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 347 bin 635 kişi olarak gerçekleşirken bu sayıyla tüm zamanların en iyi Mart ayına da imza atılmış oldu.

Ruslar ve Almanlar ilk sırada

2023 yılında Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist 213 bin 101 ile Rusya’dan geldi.

Rusya’yı 169 bin 228 turistle Almanya, sonra da 88 bin 572 turistle İngiltere takip etti. Üç aylık periyotta hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, İran, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna ve Danimarka oldu.

Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turistlerin yüzdelik dağılımı ise; Rusya yüzde 30,98, Almanya yüzde 24,60, İngiltere yüzde 12,88 Polonya yüzde 3,55, İran yüzde 2,57, İsrail yüzde 2,47, Kazakistan yüzde 1,99, Hollanda yüzde 1,66, Ukrayna yüzde 1,65 ve Danimarka yüzde 1,35 olarak gerçekleşti.