Son 4 ayda Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 162 arttı. 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, kente 1 milyon 112 bin 383 turist giriş yaptı.

Akdeniz'in en önemli tatil rotalarından olan Antalya’nın 2022 turizm verileri açıklandı.

Verilere göre; 2021 yılının 1 Ocak-30 Nisan dönemine göre, 2022'de büyük artış yaşandı.

DHA’nın haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 Ocak-30 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artarak 1 milyon 112 bin 383 oldu.

Bu yılki artış, 2021 yılının nisan ayına göre yüzde 286 oldu.

Geçen yıl aynı dönemde kente gelen turist sayısı, 423 bin 773 olarak kaydedilmişti.

En çok turist Almanya’dan geldi

Yılın ilk 4 aylık periyodunda, kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020-2021 yıllarını geride bıraktı. Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 1 Ocak-30 Nisan arası sırasıyla 2020'de 431 bin 769, 2021'de 423 bin 773 olarak gerçekleşti.

1 Ocak-30 Nisan arası Antalya'ya en çok turist; 329 bin 96 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 150 bin 944 turistle İngiltere, 143 bin 485 turistle Rusya takip etti.

En çok turist gönderen ülkeler

4 aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İran, İsrail, Litvanya, Kazakistan ve Belçika oldu.

Antalya turizmi, yüzde 162 arttı VİDEO