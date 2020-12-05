Antalya Valisi Ersin Yazıcı: İsteyenler evlerinin önüne çıkabilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, isteyen vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceğini söyledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15.44'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğininin yerin 77 kilometre altında olduğunu açıkladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle vatandaşlar tedirgin oldu.

VATANDAŞLAR EVLERİ TERK ETTİ

Birçok kişi yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerini terk etti.

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaşlar deprem anını anlattı VİDEO

"İSTEYENLER EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİR"

Vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "İsteyenler evlerinin önüne çıkabilirler" açıklamasında bulundu.

KANDİLLİ 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından da 5.4 olarak açıklandı.