Antalya ve Adana'dan alevlerin ardından yürek yakan manzaralar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangının yol açtığı yıkım ise havadan görüntülendi.

Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.

MANAVGAT'TAN ACI GÖRÜNTÜLER

Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.

Manavgat’ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat’ın Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçenin Türkiye’de yaşanmış tarihin en büyük yangın felaketlerinden birisiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

2 MAHALLEYİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Manavgat’ta ormanlık alandaki yangın ise ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

Bunun üzerine görevliler, mahallelerde oturan vatandaşların teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi. Bazı vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bazıları ise gözyaşlarıyla yanan alanları izliyor.

Ekipler, söndürme çalışmalarında, ağır taşıtların ve iş makinelerinin yanan alanlara rahat müdahale edebilmesi için yol kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ YİTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afet bölgesi ilan ettiği Manavgat ve çevresindeki yangın alanlarında rüzgar etkisini yitirdi.

Çoğunlukla yangının kontrol altına alındığı alanlarda bugün itibari ile zarar gören bazı ev ve iş yerleri için tadilat çalışmalarına başlandı.

Yangının ilk günlerinde en çok zararı gören mahallelerden, yeşil alanların tamamen yandığı Kalemler'de ikametlere tadilat yapıldığı görüldü.

2 ORMAN İŞÇİMİZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manavgat’ın Gebece Mahallesi Gülen Dağı Beloluk mevkisinde, dün öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunulan arazöz devrilerek, alevler arasında kaldı. Arazöz sürücüsü Niyazi İskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkıp, uzaklaştı.

Orman işçileri Erol Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yanan arazözden çıkamadı. Yaralı ilçiler, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarına AKUT ekibi de destek verdi. Orman işçileri Erol Tokla ve Yaşar Cinbaş’ın, Beloluk mevkisinde yanan arazözdeki cansız bedenlerine ise sabah saatlerinde ulaşıldı.

Manavgat’ta sert esen rüzgarın etkisiyle yangınlar birçok alanda etkisini sürdürürken, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yüksekliği 15 metreyi bulan alevlerle burun buruna gelen işçiler, arazöz yardımıyla ormanlık alandan karayoluna güçlükle çıkabildi.

ALEVLERİN ARDINDAN ADANA

Öte yandan Adana'nın Aladağ ilçesinde Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın bugün itibariyle kısmen kontrol altına alındı.

Çok büyük bir alanı kaplayan yangının ardından ormanlık alan drone ile görüntülendi.

Yanan ağaçlardan geriye sadece küllerin kaldığı, birçok alanın yangından etkilendiği görüldü.