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    Antalya ve Bodrum'da sahiller doldu

    Sonbahardaki serin havanın etkili olmadığı Antalya ve Bodrum'da; yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederken, termometreler 25 dereceyi gösterdi.
    • 30.10.2022 - 15:43
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    Antalya ve Bodrum'da sahiller doldu

    Türkiye'nin sahil kesimlerinde tatil sezonu devam ediyor.

    Ülkenin birçok şehrinde sonbahardaki serin hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da durumlar farklı.

    Antalya, yazdan kalma günler yaşanıyor.

    Tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

    Kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 25 derece, nem oranı ise yüzde 31 ölçüldü.

    Güneşli havanın hakim olduğu kentte park ve bahçelerin yanı sıra sahillerde yoğunluk oluştu.

    Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

    Turistler sörf  yaptı

    Sahile gelenlerden kimisi güneşlenirken kimisi denize girerek yüzdü.

    Su sporu yapmayı ihmal etmeyen turistler, sörf tahtası üzerinde zaman geçirirken çocuklar da denize girip sahilde oynadı.

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    Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği devam ediyor

    Diğer yandan bir diğer turizm cenneti Muğla'da da durumlar aynı.

    Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği sürüyor.

    Termometreler 25 dereceyi gösterdi

    Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm cennetinde; güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler, denize girdi.

    Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet, Bitez ve Ortakent gibi noktalarda yoğunluk gözlendi.

    DHA'nın haberine göre; meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklığının hafta başından itibaren 25 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

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    Antalya;

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