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    Antalya ve çevresinde hissedilen deprem

    Antalya ve çevresinde hissedilen deprem

    Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te, 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.12.2020 - 15:57
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 16:05
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    Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 77 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

    Deprem çevre illerde de hissedildi.

    KANDİLLİ 5.4 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

    Antalya ve çevresinde hissedilen deprem #1

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