Antalya ve Marmaris'teki yangından etkilenen hayvanlar müzikle karşılandı

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen yangında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

Akdeniz'in ardından Ege kıyılarında da peş peşe çıkan yangınlarda onlarca hektar alan alevlere teslim olurken hayvanlar da yaşanan felaketten ciddi oranda etkilendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ve Marmaris'te temmuz ayında çıkan orman yangınlarında ağır yaralanan kuzu, boğa, keçi, inek ve eşek gibi hayvanların tedavilerine özenle devam edildi.

İyileşen ve yaralı sarılan hayvanlar, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Gönüllüler ve HAYTAP yetkilileri tarafından müzik ve lezzetli mamalarla karşılanan hayvanlar, yeni yaşam alanlarına alındı.

"MUTLULUKLARI HAREKETLERİNE YANSIDI"

HAYTAP Antalya Temsilcisi Fatma Gök, 24 saat süren yoğun bakımların ardından hayvanların hayata döndürüldüklerini anlattı. Gök, "Artık onların evi burası. Ömürlerinin sonuna kadar bu çiftlikte yaşayacaklar ve bakımları HAYTAP tarafından üstlenilecek. Onları müzikle birbirinden lezzetli yiyeceklerle karşıladık. Mutlulukları hareketlerine yansıdı. Onlar da bizler gibi neşeliydi" dedi.

"BOYNUMA SARILDI"

Bakımlarını üstlendiği hayvanların iyileşmeleri ile ilgili açıklamalar yapan Gök, "Manavgat'ta yaralanan ve tedavisini bizzat üstlendiğim keçi de iyileşti. O da artık çiftlikte yaşayacak. Onunla iyileşmesinin şerefine dans ettik, saatlerce kucağımdan inmedi. Yine Manavgat orman yangınında vücudunun çoğunluğu yanan bir ineğin de tedavisini tamamlandı ve yeni yaşam alanına kavuştu. Beni çiftlikte gördüğünde boynuma sarıldı desem yeridir. Yanımdan bir dakika bile ayrılmadı" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ ÇOK MUTLU"

Manavgat orman yangınında yaralanan 'Sahra' adını verdiği kediyi de sahiplendiğini anlatan Gök, "Manavgat'ta hayvanları iyileştirdiğimiz çadıra sahra çadırı dendiği için ismini böyle seçtim. Sahra'nın, Bursa'ya kadar gidecek gücü yoktu. Çok hastaydı. Onu evimde iyileştirdim ve sahiplendim. Şimdi çok mutlu" diye konuştu.

Antalya ve Marmaris'teki yangından etkilenen hayvanlar müzikle karşılandı VİDEO





















