Antalya ve Muğla sahilleri, kademeli normalleşme ile hareketlendi

Antalya ve Muğla sahilleri, kademeli normalleşme ile hareketlendi

17 günün ardından soluğu plajlarda alanlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi.

Türkiye'de 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşmenin başlamasıyla turizmin başkenti Antalya'da, sabahın erken saatlerinden itibaren 17 gündür boş olan caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

PLAJLARDA GÜNEŞLENDİLER

Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarına gelen Antalyalılar güneşlendi, yürüyüş yaptı.

Sahillerde polis ekipleri, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Tam kapanma döneminde kapalı olan esnaf da sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanlarını açarak önce temizlik yaptı, ardından müşterilerine hizmet vermeye başladı.

MUĞLA

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da plajlarda hareketlilik oluştu.

Fethiye ilçesinde sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de vatandaşlar ile turistler güzel havanın keyfini yaşadı.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Bodrum'da da Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde yoğunluk yaşandı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerini sürdürdü.

ISPARTA VE BURDUR

Isparta'da tam kapanmanın ardından, sabah saatlerinde trafik hareketliliği yaşandı. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Meydan'da banklarda oturduğu gözlendi. 17 gündür kapalı olan esnaf dükkanları açarak temizlik yaptı ve müşteri kabul etmeye başladı.

Burdur'da ise Gazi Atatürk ve İstasyon caddelerinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Uzun süre kapalı olan esnaf, müşterilerini kabul etmeye başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.