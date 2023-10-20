Antalya, yabancılara konut satışında ilk sırada Türkiye'de bu yıl yapılan konut satışlarının ayrıntıları belli oldu. Yabancı konut yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da 48 bin 150 satıştan 10 bin 372'si yabancılara yapıldı.

DHA

Yurt genelinde konut fiyatları uzun süredir gündemde.

Bu süreçte kimileri ev alamamaktan yakınırken, kimileri ise yatırımlarını sürdürüyor.

Vatandaşların konut tercihinde ise başlıca kriterler bulunuyor. Bunların başında deprem yer alırken, tatil beldeleri olması da dikkat çekiyor.

Antalya yabancıların gözdesi oldu

Konut yatırımına en fazla ise şu sıralar yabancılar yönleniyor. Hal böyle olunca konut satışında ilk sırada Antalya'nın yer alması kaçınılmaz oluyor.

Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

En fazla ve en az satış yapılan iller

İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre; İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

Yüzde 14 azaldı

Ocak-eylül dönemindeki konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

Yabancılara eylül ayındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu.

Antalya ilk sırada

Eylül ayında toplam konut satışları içinde, yabancıların payı yüzde 2,9 oldu.

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1007 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul, 211 konut satışı ile Mersin izledi.

Ruslar zirveyi bırakmadı

Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den 722 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak, 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi. Ocak-eylül döneminde yabancılara konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 28 bin 64 oldu.

Yoğunluk azaldı

Antalya'da bu yıl 48 bin 150 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayına kadar 10 bin 372 konut yabancıya satıldı. Yabancılara konut satışında Antalya'nın ardından 8 bin 965 konutla İstanbul, 2 bin 176 konutla Mersin, 867 konutla Ankara yer aldı.

Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ocak-eylül döneminde Antalya'da yaşanan yabancılara yönelik konut satışı yoğunluğu, bu yıl aynı dönemde gerçekleşmedi.

Geçen yıl ocak- eylül döneminde 14 bin 656 olan yabancıya konut satışı, bu yıl aynı dönemde 10 bin 372'ye geriledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)