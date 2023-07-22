Antalya yanıyor! Sıcaklık 44 dereceyi bulunca serinlemek için sahile akın ettiler Kentte termometreler 44 dereceyi gösterince tatilciler ve kent sakinleri soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimileri serin sularda serinledi kimileri ise gölge alanlarda dinlendi.

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DHA

Türkiye sıcak havayla mücadele ediyor...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Bunun üzerine çare arayanların birçoğu kendini serin sulara bırakıyor.

Konyaaltı Sahili'nde serinlediler

Turizmin başkenti Antalya'da da sıcak havayla birlikte yaz sezonunda hareketlilik arttı.

Kentte termometreler 44 dereceyi gördü.

Nemin yüzde 10 ölçüldüğü kentte sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Bazıları denizde yüzerken bazı tatilciler ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Kanolarla denize açılan bazı tatilcilerse Akdeniz'in mavi sularında kürek çekti.

Gölgeyi tercih edenler de oldu

Sahil bandındaki ağaçlık alanda oluşan gölgelikler de tatilcilerin tercih ettiği yerlerden oldu.

Aileleriyle birlikte ağaç altlarında masa ve sandalyelerde piknik yapan tatilciler, sıcak havadan korunmaya çalıştı.