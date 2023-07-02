Antalya yerlilere ve yabancı turistlere kaldı 9 günlük bayram tatilinde yüz binlerce tatilciye ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili'nin tadını bugünden itibaren yabancı turistler çıkaracak.

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DHA

Dünyanın en önemli tatil destinasyonlarından Antalya, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Her yıl yerli ve yabancı turisti ağırlayan kent, 9 günlük tatilde yüz binlerce tatilciye ev sahipliği yaptı.

Bugün ise tatilin sona ermesiyle kentin sahilleri Antalyalılara ve yabancı turistlere kaldı.

Kendilerini mavi sulara bıraktılar

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 63'lere ulaştığı Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk göze çarptı.

Konyaaltı Sahili'ne gelenler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları ise sahilde güneşlendi.

Piknik yapanlardan yürüyüş yapanlara

Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenlerden bazıları da sahil bandında bulunan ağaçlık alanda piknik yaptı.

Sahil bandında yürüyüş yapan turistler de göze çarptı.