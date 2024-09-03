Antalya'da turizmcilerin "cumartesi" sevinci Bu yıl 17 milyon turist hedefleyen Antalya'da turizmcileri sevindiren gün, cumartesiler oldu. Her cumartesi Antalya Havalimanı'na 100 binin üzerinde turist geldiği öğrenildi.

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DHA

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, oteller doldu.

Kente hava yoluyla gelen tatilciler, 5 yıldızlı otellerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bu yıl Antalya, 17 milyon turist sayısı ile rekor hedeflerken Antalya'ya ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artışla 2 milyon 673 bin 736 oldu.

Kente 2024 yılının 8 ayında gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 artarak, 11 milyon 731 bin 937 oldu.

"TURİZMCİ CUMARTESİ GÜNÜNÜ HEYECANLA BEKLİYOR"

Turizmciler, kente gelen turist sayısının artış yaşandığı günün cumartesi olduğuna dikkati çekti.

Cumartesi günlerini heyecanla beklediklerini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizmcileri heyecanlandıran gün artık cumartesiler oldu. Her cumartesi hem gelen turist sayısı hem de uçak seferlerinde artış görüyoruz. Bu sezon artık cumartesilerde 100 bin turiste kilitlendik.

Bu durum elbette bizleri mutlu ediyor; ama bu turistler nerelerde? Otellerde konaklıyor. Otel dışına çıkmıyor. Turistleri otel dışına çıkarıp, kent içinde hareketlilik sağlayacak çalışmalara da ihtiyaç var." dedi.

EN ÇOK RUSLAR İLE ALMANLAR GELDİ

Diğer yandan 10 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı verilerine göre; 44 ülkeden 503 uçak seferi ve toplamda 100 bin 265 yolcu geldi. Rusya'nın 21 bin 65 yolcu ile liste başı olduğu cumartesi gününde Almanya, 20 bin 633 yolcu ile ikinci oldu.

Almanya'yı Polonya 12 bin 822 yolcuyla takip etti. 24 Ağustos Cumartesi günü, yine 100 binin üzerinde turistin geldiği gün oldu.

Almanya'dan 115 uçak seferiyle 22 bin 570 yolcunun geldiği kentte Rusya'dan 96 seferle 21 bin 480 yolcu iniş yaptı. Polonya 12 binden fazla yolcu ile yine 3'üncü ülke olarak listede yer aldı. 24 Ağustos’ta 44 ülkeden toplamda 100 bin 844 yolcu Antalya'ya geldi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)