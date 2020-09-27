Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Antalya'da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar

    Bir iş yerinden 1 ton 300 kilogram bakır kablo çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliye tarafından tutuklandı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 17:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar

    Antalya Alanya’da Oba Mahallesi’ndeki bir hurdacıdan 1 ton 300 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti.

    Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    2 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

    Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin Mahmut Y. (36) ve Şahin İ. (29) olduğunu ve çalıntı kabloları plakası belirtilmeyen bir kamyonetle taşıdığını tespit etti.

    Antalya'da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar VİDEO


    GÖZALTINA ALINDILAR

    Kamyoneti bir süre takibe alan jandarma, daha sonra yolu keserek durdurdu. Çalıntı kablolara el konulurken, araçta bulunan Mahmut Y. ve Şahin İ. gözaltına alındı.

    Antalya da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar #1

    TUTUKLANDILAR

    Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir