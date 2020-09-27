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- Antalya'da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar
Antalya'da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar
- İHA
- 27.09.2020 - 17:08
Antalya Alanya’da Oba Mahallesi’ndeki bir hurdacıdan 1 ton 300 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti.
Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin Mahmut Y. (36) ve Şahin İ. (29) olduğunu ve çalıntı kabloları plakası belirtilmeyen bir kamyonetle taşıdığını tespit etti.
Antalya'da 1 ton bakır çaldılar: Yakalandılar VİDEO
GÖZALTINA ALINDILAR
Kamyoneti bir süre takibe alan jandarma, daha sonra yolu keserek durdurdu. Çalıntı kablolara el konulurken, araçta bulunan Mahmut Y. ve Şahin İ. gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.