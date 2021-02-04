Antalya'da 13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler yaptıklarıyla pes dedirtti

Antalya'da 13 çocuk babası şahıs, bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. O esnada aşağıda toplanan kalabalık bir yandan canlı yayın yaparken, bir kişi de takla atarak şov yaptı.

Antalya'da Hastane Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısına çıkan ve intihar edeceğini söyleyen şahıs, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekibi, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve çok sayıda polis sevk edilirken, itfaiye ekibi tarafından yola şişme branda açıldı.

Dama çıkan resmi ve sivil polisler H.Ç.’yi intihardan vazgeçirebilmek için çaba harcarken, H.Ç.’nin sık sık çatının kenarına kadar gelmesi, oturup ayaklarını aşağıya sarkıtması ve geçimini sağlamak için sattığını söylediği peçeteleri poşetten çıkararak aşağıya atması toplanan kalabalık arasında heyecana sebep oldu.

ŞAHIS, 1 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN İNTİHARDAN VAZGEÇİRİLDİ

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonunda H.Ç. intihardan vazgeçirilerek aşağıda bekleyen ambulansa götürülürken, elinde bulunan ve içerisinde un bulunduğu gözlenen poşet dikkatlerden kaçmadı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen H.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından memleketine gitmek üzere ayrıldı.

Antalya'da intihar girişiminde aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı VİDEO

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE TAKLA GÖSTERİSİ VE CANLI YAYIN...

Çevrede toplanan meraklı kalabalık içerisinde birçok kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlenirken, intihar girişiminde bulunan H.Ç.’ye ‘İntihar etme. Aşağıya in sana buradan para toplayalım’ diyen şahıs, kameraları görünce yerde takla atıp gösteri yapmaya kalkıştı.

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