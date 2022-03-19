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    Antalya'da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi

    Antalya'da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi

    1975 yılında yapılan köprünün vatandaşların can güvenliği için yenilendiğini duyuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni köprüyü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 17:16
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    Antalya'nın Serik ilçesinde belediye tarafından yenileme çalışması yapıldı.

    1975 yılında inşaa edildiği belirtilen bir köprü için inşaat başlatıldı.

    Yaklaşık 50 yıllık olan köprünün fiziki ömrünün tamamlandığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

    KÖPRÜ İNŞAA ETTİLER

    Köprüyle ilgili Büyükşehir'in yürüttüğü yenileme çalışmasında sona gelindi.

    Köprünün bitmiş hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yayınlandı.

    "VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİLEDİK

    Yayınlanan Tweet'te, "Serik'te yapımı 1975 yılına dayanan ve fiziki ömrünü tamamlamış olan yaklaşık 50 yıllık köprüyü vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak amacıyla yeniledik." ifadeleri kullanıldı.

    Antalya da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi #1

    Antalya da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi #2

    Antalya da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi #3

    Antalya da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi #4

    Antalya da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi #5


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