Antalya'da hakkında arama kararı bulunan ve 2 polisi yaralayan şüphelinin, yaralı olmasına rağmen peşinden koşan polis tarafından ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki pansiyonun önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hakkında polise mukavemetten arama kaydı bulunan Mehmet Fatih A., 4 gün önce pansiyona gelerek yerleşti.

YARALI POLİS, KENDİSİNİ VE MESLEKTAŞINI BIÇAKLAYAN ZANLININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Kaydın polise düşmesi üzerine 2 polis memuru, şahsı almak için pansiyona geldi. Bu sırada polise yine mukavemette bulunan Mehmet Fatih A., yanındaki bıçakla polis memurunun birini omzundan, diğer polis memurunu da ayağından bıçaklayarak kaçmaya başlardı.

Yaralı polis memuru, kaçan şüpheliyi pansiyon önünde silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralı polisler yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Antalya'da 2 polisin yaralandığı anlar kamerada- İZLE



"YARALI OLMASINA RAĞMEN ZANLININ PEŞİNDEN KOŞTU"

Olayın görgü tanıklarından Sinan Payam, “Dükkandaydık. Polis memurları otele girdiğinde adam da bıçakla polis memurlarına saldırmış. Polis memuru yaralı olmasına rağmen arkasından koştu ve adamı silahla ayağından vurdu. Adam yere yığıldı” dedi.



