Antalya'da 2 yılın toplamı aşıldı, 2 milyondan fazla turist geldi

En çok yabancı turist çeken kente 5 ayda gelen turist sayısı 2 milyonu geçti. Ukrayna-Rusya savaşına rağmen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 223 artış yaşandı.

Antalya’da tatil sezonu açıldı…

Türkiye’de en fazla yabancı turist çeken kente gelenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 223 arttı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerindeki 5 aylık verileri açıkladı.

DHA’nın haberine göre; mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 297'lik artışla 1 milyon 198 bin 110 turist geldi.

Gelen turist sayısı, 2 yılın toplamını geride bıraktı

Valilik açıklamasında, 2022'nin 5 aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 2020 ve 2021 yılının toplamının iki katına yaklaştığı ifade edildi.

Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2020'nin 1 Ocak-31 Mayıs arası 509 bin 362 kişi, 2021'de 747 bin 159 kişiyken, bu yıl 2 milyon 415 bin 305 kişiyle iki yılın toplamı geride bırakıldı.

Rusya yerini Almanya’ya bıraktı

Son yıllarda en çok turisti Rusya'dan ağırlayan Antalya'da, bu yıl Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sıralama değişti.

5 aylık süreçte Antalya'ya en çok turist gelen ülke, 595 bin 837 kişiyle Almanya oldu. Almanya'yı 367 bin 749 turistle Rusya takip etti. Üçüncü sırada 282 bin 92 turistle İngiltere yer aldı.

Geçen yıllarda ilk 3'e giren Ukrayna ise sıralamada yer almadı.

En çok turist gönderen diğer ülkeler

5 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle; Hollanda, Polonya, İsrail, Kazakistan, Litvanya, İran ve Danimarka.