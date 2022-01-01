2021'den 2022'ye girerken yapılan eylemlerin belki de en ilgi çekeni denize girerek yeni yılı karşılamak. Antalya'da bir gurup, 22 yıllık yeni yılı denizde karşılama geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Yeni yılı kimi evinde TV karşısında, kimi sokaklardaki eğlencelere katılarak ya da eğlence yerlerine giderek kutladı. Ama Antalya'da havanın soğukluğuna aldırmayan bir grup, tüm bunların aksine, soğuk havaya aldırmadan denize girerek yeni yılı karşılamak isteyince de ortaya renkli görüntüler çıktı.

Antalya'da kendilerine "Yaz Kış Denize Girenler" adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis ve iş insanları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2022 yılını denize girerek karşıladı.

10 DERECE SICAKLIKTA DENİZE GİREREK YENİ YILA "MERHABA" DEDİLER

Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen grubun üyeleri, 10 derece sıcaklıkta ısınmak için sahilde ateş yaktı. Ardından nefesli çalgı aletiyle kısa bir müzik ziyafeti veren grup, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçirdi. Aralarında bir kadın üyenin de bulunduğu grup, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi.

DALGALARA İNAT YÜZDÜLER

Havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakan grup üyeleri, dalgalara inat bir süre yüzdü.

“HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ”

Denize girenlerden Mehmet Doğan, “22 yıldır bunu yapıyoruz. Yaz kış demeden denize giriyoruz. Daha grip olan olmadı çok şükür. Deniz demek sağlık demek. Deniz suyu 18 derece ve soğuk değil. Yeni yılı denizde kutluyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz.” dedi.

“YARIN DA KARDAN ADAM YAPACAĞIM”

Su Yalın da etkinlikte “Alanya’dan geldim, her sene denize giriyorum. Yarın da Saklıkent’te gidip kardan adam yapmayı düşünüyorum. Su harika, her zaman sıcak. İnsan çıkmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Antalya'da 2022’yi denize girerek karşıladılar VİDEO