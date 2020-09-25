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    Antalya’da 250 polisle narkotik uygulaması

    Antalya’da polis tarafından gerçekleştirilen şok narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 236 araç sorgulandı, 11 araca 42 bin 460 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 21:38
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    Antalya’da 250 polisle narkotik uygulaması

    Antalya'da 24 Eylül Perşembe günü 22.00 - 00.00 saatleri arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi’nde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik, özel harekat, asayiş, trafik, çevik kuvvet şube müdürlüklerinden 250 personel ve 2 narkotik madde arama köpeğini katılımı ile şok uygulama gerçekleştirildi.

    4 ŞAHIS YAKALANDI

    Uygulamada sorgulanan 236 araçtan 11’ine 42 bin 460 TL para cezası uygulanıp, 4 araç trafikten men edildi. 526 kişinin sorgulandığı uygulamada aranması olan 4 şahıs yakalandı.

    Yapılan ‘Şok Uygulamada’ da 3 kişiye ‘Kullanmak için Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan, 2 kişiye “Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan, 1 kişiye de “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.

    Ekiplerin yaptıkları aramalarda da çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

    Antalya’da 250 polisle narkotik uygulaması #1

    Antalya’da 250 polisle narkotik uygulaması #2

    Antalya’da 250 polisle narkotik uygulaması #3

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