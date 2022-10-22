Antalya'da 26 kilo 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'da polisin yaptığı çalışmalarda 26 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalarda doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

26 kilo 505 gram uyuşturucu

B.D. isimli şahsın kullandığı araç Aksu ilçesi trafik kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 33 paket halinde daralı 26 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, B.D. isimli şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldı.



