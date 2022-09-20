Kaş ilçesi açıklarından gelen yardım çağrısı üzerine, 283 kaçak göçmen düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Antalya’da, kaçak göçün engellenmesine yönelik çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor…

İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; Kaş ilçesinde 100 deniz mili (yaklaşık 180 km) mesafede olan bölgeden, çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu tekne yardım çağrısında bulundu.

Gelen çağrı üzerine harekete geçen ekipler, 283 kaçak göçmeni kurtardı.

Bakanlık açıklaması

Olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“19 Eylül 2022 tarihinde saat 20.41’de, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık180 km) içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) alınmış, derhal bölgede bulunan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirilmiştir.





Bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, 1 fırkateyn, 1 kovet, 1 İHA gönderildi

Yapılan acil yardım çağrısı ile eş zamanlı olarak olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin tespiti maksadıyla 1 insansız hava aracı görevlendirilmiştir.

Antalya’da, 283 kaçak göçmen kurtarıldı VİDEO



Kaçak göçmenler, ticari gemi ile alındı

Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; tespit edilen teknede bulunan 283 düzensiz göçmenin olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alınması sağlanmıştır. Bahse konu ticari gemi göçmenler ile birlikte Sahil Güvenlik Botları refakatinde Antalya’ya intikal ettirilmektedir."