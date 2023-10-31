Antalya'da 29 Ekim konuşmasında Türkiye Yüzyılı’nı hedef almıştı: Öğretmen gözaltına alındı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarındaki konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan özel okul edebiyat öğretmeni hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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İHA

29 Ekim nedeniyle yurdun dört bir yanı kırmızı-beyaza büründü.

Yerden metrelerce yüksekte, denizin metrelerce altında, caddelerde, meydanlarda... Cumhuriyetin 100'üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Bu özel güne siyaset karıştırmayı marifet bilenler ise harekete geçti.

Öğretmenin açıklamaları gündem oldu

Antalya’daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni E.K.’nin, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu.

"Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar"

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan öğretmen şu ifadeleri kullandı:

Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet’in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce Anayasa’ya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyeti’nin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğini her gün için şükrettin mi Yaradan'a? Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

"Gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?"

Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? Cumhuriyet’in göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemli geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?

Konuşması tepki çekti

Konuşmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından öğretmene, vatandaşlar tarafından yoğun tepki gösterildi.

Tepkilerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Adli işlem başlatıldı

Başsavcılık, öğretmen E.K. hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla adli işlem başlattı.

Gözaltına alındı

İşlemin ardından E.K., polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29 Ekim 2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.' şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, Şüpheli E.K. isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)