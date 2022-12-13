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Antalya'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Kentin doğu bölgesindeki Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerine yapılan "turuncu" kodlu kuvvetli yağış nedeniyle okullara 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.