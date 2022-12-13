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    Antalya'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

    Kentin doğu bölgesindeki Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerine yapılan "turuncu" kodlu kuvvetli yağış nedeniyle okullara 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.
    • 13.12.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:39
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    Antalya'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

    Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçeleri sele teslim olarak hayat durma noktasına geldi.

    İki gündür aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle taşan dereler, kent merkezine ulaşarak su baskınlarına yol açtı.

    Ekipler sık sık vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

    Hasar çalışmaları sürüyor

    Sel sonrasında kent genelinde 497 araç, 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi. Bunun yanı sıra 920 iş yeri hasar gördü.

    Konuya ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

    Antalya da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi #1

    Okullar bir gün tatil edildi

    Kentte selin etkileri temizlenmeye çalışılırken doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Manavgat, İbradı ve Serik ilçelerinde okullar, yarın bir gün süre ile tatil edildi.

    Antalya da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi #2

    Antalya da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi #3

    Antalya da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi #4

    Antalya da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi #5


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