Antalya'da 3 köpeğin saldırdığı kadın öldü Bitmek bilmeyen başıboş sokak köpeği sorunu tehlike saçmaya devam ediyor. Son olarak Antalya'nın Akseki ilçesinde 3 köpeğin saldırısına uğrayan Havva Özen (85), yaşamını yitirdi.

DHA

Türkiye başıboş sokak köpekleri sorununu aşamadı.

Yıllardır çete halinde gezen başıboş köpekler tehlike saçıyor.

Öyle ki halk sağlığını tehdit eden başıboş köpekler son olarak bir can daha aldı.

Yaşlı kadına 3 köpek birden saldırdı

Antalya'da sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 başıboş çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı.

Kurtarılamadı

Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi.

Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)