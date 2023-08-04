Antalya'da 34 gündür suyu olmayan vatandaş tepki gösterdi Kentte yaklaşık 34 gündür su olmamasına sinirlenen bir vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne giderek "Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum" sözleriyle isyan etti.

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ensonhaber.com

CHP belediyeciliğinin vatandaşa yaşattığı örnekler artıyor.

Yağmurda sular altında kalan tatil merkezlerinin yazın ise en büyük sorunlarından biri de su kesintileri...

Bodrum'un ardından su sıkıntısının yaşandığı bir bölge ise Antalya oldu.

Turizim kenti Antalya'nın sussuzlukla mücadele ettiği belirlendi.

Milyonlarca turisti ağırlamasıyla tanın Antalya’da yaz günlerinde hemen hemen her mahalleden suların kesilmesine dair şikayetler geliyor.

Antalyalı tepki gösterdi

Kent yaz sıcaklarıyla mücadele ederken suların kesik olması, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bu duruma sinirlenen Antalyalılar, tepki göstermeye başladı.

Antalya'da ikamet eden bir vatandaş 34 gündür evinde su olmadığı için, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasına gitti.

"Denizde yıkanıyorum"

Burada tepki gösteren vatandaş, "Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum." dedi.