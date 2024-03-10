Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem Antalya'nın Demre ilçesinde saat 16.55'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Türkiye bir kez daha sallandı.

AFAD, Antalya'da saat 16'55'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Deprem, Demre ilçesi açıklarında meydana geldi.

Antalya sallandı

Depremin derinliği yerin 35 kilometre altı olarak ölçüldü.

Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi.

Olumsuz bir durum yok

AFAD, depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.