Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

ensonhaber.com
Türkiye bir kez daha sallandı.
AFAD, Antalya'da saat 16'55'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Deprem, Demre ilçesi açıklarında meydana geldi.
Antalya sallandı
Depremin derinliği yerin 35 kilometre altı olarak ölçüldü.
Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi.
Olumsuz bir durum yok
AFAD, depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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