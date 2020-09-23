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- Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada
Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada
Antalya’da 5 kadın arasındaki sokak kavgasını araya giren 3 erkek güçlükle sonlandırabildi. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar birbirlerine terlikle vurdu.
- İHA
- 23.09.2020 - 14:26
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda 3 kadın arasında başlayan tartışma sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.
Kadınların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bir kadın yerde sürüklenirken, ayaktaki kadınlar ise birbirlerine terlikle vurdu.
Antalya’da 5 kadının sokak kavgası- İZLE
KADINLARI AYIRMAK İÇİN DEVREYE 3 ERKEK GİRDİ
Kadınları ayırmak için devreye 3 erkek girdi. Bir kadın ise kavgayı ayırmaya çalışsa da başaramadı.
3 erkeğin çabasıyla kavga sonlandırıldı ve taraflar birbirlerine terlik atıp, bağırarak ayrıldı.
Kavgayı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.