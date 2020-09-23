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    Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada

    Antalya’da 5 kadın arasındaki sokak kavgasını araya giren 3 erkek güçlükle sonlandırabildi. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar birbirlerine terlikle vurdu.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 14:26
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    Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda 3 kadın arasında başlayan tartışma sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

    Kadınların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bir kadın yerde sürüklenirken, ayaktaki kadınlar ise birbirlerine terlikle vurdu.

    Antalya’da 5 kadının sokak kavgası- İZLE

    KADINLARI AYIRMAK İÇİN DEVREYE 3 ERKEK GİRDİ

    Kadınları ayırmak için devreye 3 erkek girdi. Bir kadın ise kavgayı ayırmaya çalışsa da başaramadı.

    3 erkeğin çabasıyla kavga sonlandırıldı ve taraflar birbirlerine terlik atıp, bağırarak ayrıldı.

    Kavgayı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada #1

    Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada #2

    Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada #3

    Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada #4

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