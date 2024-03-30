Antalya'da 7 ton sahte alkolle yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

İHA
Yurt genelinde sahte içki ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Antalya'da ekipler çalışma düzenledi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il dışından kamyon ile Antalya'ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı yönünde bilgi alındı.
7 ton sahte alkol ele geçirildi
Sürücülüğünü Ö.G. isimli şahsın yaptığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurularak yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkolele geçirildi.
Gözaltına alındı
Ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan malzemelere el konulurken, sürücü gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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