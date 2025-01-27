Antalya'da korku dolu anlar..

Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçeride mahsur kalan 4 işçi kurtarılırken itfaiyenin, söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"4 İŞÇİ KURTARILDI"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgeden son durumu şu ifadelerle aktardı:

Yangını kontrol almak için çalışmalar sürüyor. Mahsur kalan 4 işçi de kurtarıldı.. Herhangi bir yaralanma ve zehirlenme yok.