Antalya'da alevlerden etkilenen kediye ilk müdahale orman gönüllüsünden geldi

DHA

Sıcaklıkların artmasıyla beraber birçok ilden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.

Antalya'nın kemer ilçesinde orman yangını çıktı.

Yürekleri yakan yangınlardan insanlar etkilenirken hayvanlar ve bitkiler de alevlere maruz kalmakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen kediye gönüllü tarafından yapılan ilk müdahalenin videosu paylaşıldı.

Gönüllü, vücudunun çeşitli yerlerinde ve patisinde yanıklar oluşan kediye merhem sürerek ilk müdahalesini yaptı.

Kedi daha sonra tedavisi için veterinere teslim edildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Ormanda sadece ağaç yok. Bir orman yangınında sadece ağaçlar değil, içinde pek çok canlıyı barındıran ekosistemler de yok oluyor. Gönüllümüzün yardım elini uzattığı bu dostumuz, dostlarımız arasında şanslı olanı. Yeşil vatanın ve tüm canlıların merhametimize ihtiyacı var.