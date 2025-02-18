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İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan A.E., otomobili ile park halinde bulunan bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, önünde park halinde bulunan diğer araca çarparak durdu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada A.E. yaralanırken olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı A.E., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ 2,62 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralı sürücünün hastanede yapılan muayenesinde 2,62 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücünün çarptığı park halindeki araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.