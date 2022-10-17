Petrol
91.99
0.39%
Euro
18.1761
0.62%
Dolar
18.5871
0.10%
Altın
994.67
1.29%
Borsa
3812
5.10%
Bitcoin
368.073
1.93%
BTXN Coin
9.58
1.05%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Antalya'da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı

    Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç., oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı.
    • 17.10.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı

    Antalya'da Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında E.Ç.'nin (39), balkonda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı.

    Annesini darbetti, balkon demirlerinden sarktı

    Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

    Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

    Antalya'da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı VİDEO

    Bunalıma girdi

    Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

    Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok." dedi.

    Antalya da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı #1

    Antalya da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı #2

    Antalya da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı #3

    Antalya da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı #4


    İsveç'in yeni başbakanı resmen ilan edildi
    Dünya

    İsveç'in yeni başbakanı resmen ilan edildi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM'de tören
    Gündem

    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM'de tören

    Görüş Bildir