Antalya'da apartman dairesinde yangın çıktı: Yaşlı kadın canını zor kurtardı Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Antalya'da 15.00 sularında panik dolu anlar yaşandı.

Alanya ilçesinde beş katlı bir binadaki Hilmi Türk'e ait daireden, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

Apartmanda komşuların ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın esnasında dairede bulunan yaşlı bir kadın kendini dışarı attı.

Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin yardımıyla oksijen cihazı takılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Daire kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle daire, kullanılamaz hale geldi.

"Kapıyı tekmelerle açtık"

Yangın anında yaşananlara şahit olan çevrede bir lokantada çalışan Siraç Nergis isimli vatandaş, “Baktım yukarıda teyze sesleniyor. Yangın yangın var dedi. Bizim orada müşteriler vardı. Müşterilerle beraber yukarıya çıktık. Kapı açılmıyordu, tekmelerle bir şekilde açtık kapıyı. Sonra da itfaiye geldi. Kadın içeride balkondaydı, bağırıyordu. Biz de ne oldu abla dedik. Binaya girdik kapıyı kırarak, itfaiye geldi.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)