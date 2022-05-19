Kepez Belediyesi tarafından açılan 70 otomobilin sergilendiği 'Araç Müzesi', ziyaretçilerine nostaljik anlar yaratıyor.

Antalya'da eski Dokuma Fabrikası'nda tarihi araçların sergilendiği "Araç Müzesi" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası içesindeki pamuk ambarını dönüştürerek, klasik araçların sergilendiği müze haline getirdi.

70 araç sergilendi

Belediye ekiplerinin 7 yıllık emeğinin ardından Devrim, Anadol otomobilinden eski otobüs, taksiler, makam otomobili ve tarım araçlarına kadar 70 araç sergilenmeye başladı.

Antalya'daki 'Araç Müzesi' ziyarete açıldı

"Otomobilin tarihine odaklı Batı eksenli müzeler"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine, Kepez'de eşi benzeri olmayan araba müzesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de birçok araba müzesinin olduğunu ve bu müzelerin otomobilin tarihine odaklı Batı eksenli müzeler olduğunu kaydeden Tütüncü, "Biz burada normal hayatın içerisinde kullandığımız, hatıralarımızda yer edinen otomobillerden oluşan bir sergi oluşturduk. Bu müze ziyaretçilere bir sosyal tarih okuması, nostalji yolculuğu yaptırıyor." dedi.

En eski araç 65 yaşında

Bu müzenin Yeşilçam film sahnelerinde yer alan otomobilleri, eskiden kullanılan toplu taşıma araçlarının da sergilendiğini aktaran Tütüncü, müzede 70 ayrı aracın sergilendiğini, en yeni aracın 25, en eskisinin ise 65 yaşında olduğunu ifade etti.

"Sanayi tarihimize ışık tutan bir müze oldu"

Araçların Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını ve bakımlarının yapıldığını anlatan Tütüncü, şunları dile getirdi:

"Müzemiz özel bir müze, özgün bir müze ve kendi hikayesi olan bir müze. Müzeyi gençlerin bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz her milli bayrama yeni bir eserle girmeyi alışkanlık haline getirdik. 7 yıllık emeğin sonucunda ortaya çıktı. Müzede 70 otomobil var ve bunların 4'ü özel imalat otomobil. Bu özel imalatlar, Devrim otomobili, Beyoğlu tramvayı, Vecihi Hürkuş'un 1925'te yaptığı K6 uçağı ve Türkiye'nin ilk yolcu uçağı NUD 38'in birebir replikaları müzemizdeki yerine aldı. Sanayi tarihimize ışık tutan özel imalatlar, replikalar olarak yerini aldı. Bu yanıyla da sanayi tarihimize ışık tutan bir müze oldu."