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    Antalya'da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler

    Sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyun altına girdi.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 11:54
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    Antalya'da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler

    Antalya’da iki gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında termometreler dün 30 dereceye kadar çıktı.

    TAZYİKLİ SUYLA SERİNLEDİLER

    Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünün sıktığı tazyikli suyla serinledi. Çimleri sulayan belediye çalışanının suyu sıktığı alana doğru koşuşan çocuklar, serinlemenin yanı sıra uzun süre eğlendi.

    Çocukların eğlencesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Antalya'da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler VİDEO

    Antalya da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler #1

    Antalya da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler #2

    Antalya da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler #3

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