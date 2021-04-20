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- Antalya'da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler
Antalya'da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler
Sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyun altına girdi.
- İHA
- 20.04.2021 - 11:48
- Güncelleme : 20.04.2021 - 11:54
Antalya’da iki gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında termometreler dün 30 dereceye kadar çıktı.
TAZYİKLİ SUYLA SERİNLEDİLER
Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünün sıktığı tazyikli suyla serinledi. Çimleri sulayan belediye çalışanının suyu sıktığı alana doğru koşuşan çocuklar, serinlemenin yanı sıra uzun süre eğlendi.
Çocukların eğlencesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'da arazözden çıkan tazyikli suyla serinlediler VİDEO