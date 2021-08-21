Antalya'da aşısını erteleyen turizmci koronavirüse yakalandı

Ailesiyle bayramlaşma sırasında koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren Alpaslan Aslan, "Tembellik yaptım" diyerek hastane odasından aşı olmamasının pişmanlığını anlattı.

Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki turizmci Alpaslan Arslan ile ailesinden 11 kişi, aile arasındaki bayramlaşmada koronavirüse yakalandı.

Ailede koronavirüs aşısı yaptıran 9 kişi hastalığı hafif geçirirken; aşı olmayan Arslan, 21 yaşındaki kızı ve bacanağının 17 yaşındaki oğlu ise günlerce tedavi gördü.

Tedavisi hastanede devam eden ve nefes almakta zorlanan Arslan, oksijen seviyesini 90'ın üzerinde tutmak için 24 saat cihaza bağlı yaşıyor.

"AŞI TEMBELİNİN HİKAYESİ..."

Kronik böbrek ve şeker hastası 71 yaşındaki kayınvalidesi ve KOAH hastası 81 yaşındaki kayınpederi koronavirüsü ilaç kullanmadan rahatça atlatmasına rağmen aşı olmadığı için zor günler geçiren Arslan, "Bir aşı tembelinin hikayesini anlatacağım" diyerek çektiği videoyla pişmanlığını dile getirdi.

Kendisini 'aşı tembeli' olarak nitelendiren hastasının ibretlik hikayesi

"BUGÜN YARIN DERKEN SÜRECİ UZATTIM"

Herkesin kendisinin durumundan ibret almasını isteyen Arslan, bir bayram ziyareti sonrası hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Bayramın üçüncü günü ailece bayramlaştıklarını, ağabeyi koronavirüse yakalanınca sırasıyla 12 kişide belirtiler ortaya çıktığını anlatan Arslan, "Eğitimli biriyim. Eğriyi doğruyu bilen biriyim. Bu olay olunca iş değişti. Kendimi bir anda aşı tembellerinin içinde gördüm. Aşı olmam için mesaj iki defa geldi. Bugün yarın derken bugünlere kadar süreç uzadı." dedi.

"YATAKTA SÜRÜNÜYORUM"

Arslan, durumunun günden güne kötüye gittiğini belirterek şöyle devam etti:

"Nefessiz kalırım diye korkumdan lavaboya bile gitmiyorum. Solunum cihazını çıkartır çıkartmaz nefessiz kalıyorum. Şimdi bu yatakta sürünüyorum. Aşı olmadığım için bu sıkıntıları çekiyorum. Hiç vakit kaybetmeden, benim gibi tembellik etmeden acil şekilde kendinizi hastaneye ya da aile hekiminize atın ve acil şekilde aşınızı yaptırın. Hiç bu kadar sıkıntı çekeceğimi düşünmezdim, kendimi güçlü hissederdim.

"KENDİME ÇOK KIZIYORUM"

İlk defa hastaneye yatırıyorum. Hiç grip olmadım. Nezle olduğumda bir bardak limonlu suyla geçiştirirdim. Kendime bu konuda bir güven vardı ama bu virüs güvenle olacak iş değil. İnsanı yerden yere vuruyor. Beni şu an yatırdı, çok sıkıntı çekiyorum. Kendime o kadar çok kızıyorum ki..."

Arslan, konuşmasının sonunda herkese acil şekilde aşı yaptırması çağrısında bulundu.